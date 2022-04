Kaubamärgi ja domeeninime kaitsmine

Riigikohus on tsiviilasja nr 2-19-9828 hiljutises kohtulahendis esitanud selgitavad seisukohad üldtuntud kaubamärgi kaitset käsitlevas õigusvaidluses. Vaidluses osalesid muusikud, kes alustasid 1980ndatel asutatud ansamblis koos musitseerimist. Ajapikku läksid nende teed lahku ja tegevust jätkati eraldi. Poolte lahkheli seisnes ansambli nime kasutamises ning vaidlusteemaks oli see, kes võib seda kaubamärgina kasutada ja kas ühel osapoolel esineb alus keelata teistel bändiliikmetel kaubamärgi (ansambli nime ja logo) registreerimist. Vaidluse keskmes oli kaubamärgi üldtuntus ning Riigikohus selgitas, et üldtuntud kaubamärk võib kuuluda mitmele isikule ühiselt ja ei pruugi olla ainult ansambli juhtliikme ainuomandis.

Kui kaubamärk on aegsasti registreeritud, on võimalik tagada kaubamärgi omaniku õigused ka veebimaailmas. Veebilehe jaoks on vaja registreerida domeen. Domeen sarnaneb oma mõjult kaubamärgiga, mistõttu on paljud valinud domeeni registreerimiseks kaubamärgi nimetuse. Kaubamärgi kaitse sõltub sellest, kuidas see on registreeritud. Kaubamärgi ja domeeninimedega seonduvates vaidlustes mõjutab kaitset asjaolu, kas tegemist on Eesti-sisese, ELi-sisese või rahvusvahelise kaubamärgiga.