Valitsus võtab endale lisaeelarves 68 miljonit taskuraha

Teisipäeval kiitis valitsus heaks 803 miljoni eurose mahuga lisaeelarve, mis jaguneb kolmes peaaegu võrdses osas riigikaitse tugevdamise, energiajulgeoleku tõstmise ning sõjapõgenikega seotud kulude vahel.

Märkimisväärne on sealjuures, et koalitsioon paneb reservi juurde 68,4 miljonit eurot. Eelarve seletuskirjas seisab, et reserv on sihtotstarbeta ja mõeldud erakorraliste ja kiireloomuliste kulutuste katmiseks. Sisuliselt tähendab see, et kui riigikogu lisaeelarve heaks kiidab, saab valitsus seda reservi hiljem oma otsustega kulutada nii kuidas soovib.