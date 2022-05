INTERVJUU | 8. mail Eestis esinev Róisín Murphy: "Mu uus plaat on täiesti kuradi uus tase!"

Märkamatult on Róisín Murphy juba 27 aastat muusikat täiendanud ja kaunistanud. Algul elektroonikat, trip-hopi ja tantsumuusikat seganud duos Moloko, mida pidas tollase partneri, produtsent Mark Brydoniga. Sedasi nelja albumi jagu.

Moloko järel on ta vihtunud edukalt mööda sooloteed. Ja just viimasest sooloalbumist, tantsumuusika kogupaugust "Róisín Machine" (2020) on kujunenud tema isikliku teekonna seni kõige edukam teos, nii kommertslikult kui ka kriitikute vaatest. Pärast liikumist takistavaid koroonaaegu on lõpuks käivitunud ka selle albumi nimeline Euroopa turnee, mis jõuab 8. mail pidulikult Noblessneri Valukotta. Juba kolmandat korda Tallinnas show' püsti panev daam võttis seks puhuks aega veidi eestlastega vestelda.

Sinu Euroopa-turnee on just-just alanud, esimesed kolm kontserti selja taga. Kuidas on läinud?



Hiilgavalt. Väga äge on lõpuks tagasi olla. Seda tuuri on kaks korda edasi lükatud.

Tuur pidi ju esialgu albumi "Róisín Machine'i" ilmumise tuules toimuma ning kui turnee oleks toimunudki esialgu plaanitud ajal, koosneks kontserdid just selle plaadi materjalist. Aga kuna albumi ilmumisest on nüüdseks nii palju aega mööda läinud, otsustasin vanemaid lugusid ka sisse susata ja on kujunenud sedasi, et ainult hitte esitangi. Alates Moloko lugudest. "Sing It Back", "Cannot Contain This", "Familiar Feeling", "Forever More", "Fun For Me", ka osad "Róisín Machine'i" lood on mu kuulajate seas üsna tuntuks saanud – "Incapable", "Stimulation", "Narcissus" – ja neid kuuleb ka. Väga rõõmurohke show, palju saab kaasa laulda.