EKSPRESSI ARHIIVIST | Suunamudijad ja tegelased kapo aastaraamatust: kuidas kasvatasid Vasakpartei kandidaadid valimisteks musklit

Nende edu võis mingil määral siiski ette aimata, poliitiline agitatsioon kogus tuure juba aasta varem. Kajastasime 2022. aasta mais poliitilise liikumise sündi ja üllatavalt kiiresti loodud seoseid kremlimeelsete Venemaa propagandakanalite ja provokaatoritega. Näiteks KOOS loomise koosolekutel istunud Sergei Tšaulin kaotas tänavu veebruaris elamisloa ja kaitsepolitsei nimetas teda seejuures „Kremli tööriistaks“.

Niisamuti kajastasime toona ka liikumise uskumatut mõjuvälja sotsiaalmeedias, milles on roll Venemaa propagandakanalite kaastöötaja ja KOOS liikumise „PR-mehe“ Oleg Bessedini pikaaegsel elutööl.

Ida-Virumaa suunamudija Aivo Peterson (sünninimega Krõlov) seisab Tallinnas Pikal tänaval Venemaa saatkonna ees, käes käärid ja tuules lehviv must prügikott.

„Mina arvan, et see on kõik linnarämps, mis siin ei peaks olema,“ hüüab ta.