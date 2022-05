Suunamudijad, tegelased kapo aastaraamatust ja Butša massimõrvade eitajad: kas Eestis sünnib uus partei?

Ida-Virumaa suunamudija Aivo Peterson (sünninimega Krõlov) seisab Tallinnas Pikal tänaval Venemaa saatkonna ees, käes käärid ja tuules lehviv must prügikott.

Teatavasti täidavad Venemaa saatkonna esist protestiplakatid Vladimir Putini režiimi agressiooni ja sõjakuritegude vastu. Peterson sammub muretult protestimaterjalile kääridega kallale, lõikab aia küljest ära sinna sõlmitud naiste verise aluspesu ning topib selle bravuurikalt prügikotti.

„Ma lihtsalt kutsun inimesi talgutele. Aivo Peterson olen. Aivo Peterson! Aivo Peterson!“ kordab ta politseinikele, kes temaga seepeale juttu teha tahavad.

„Mina arvan, et see on kõik linnarämps, mis siin ei peaks olema,“ hüüab ta.