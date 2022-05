Venemaa välisminister Sergei Lavrov esines 1. mail järjekordse pöörasusega, kui väitis intervjuus, et Ukraina presidendi kuuluvust juudi rahva hulka ei peaks võtma garantiina tema natsivastasusele. „Võin eksida, aga Adolf Hitleril oli ka juudi verd. Sel pole mingit tähendust. Tark juudi rahvas ütleb, et kõige raevukamad antisemiidid on üldjuhul juudid. „Igas peres omad värdjad,“ nagu meil öeldakse,““ õpetas vene välisminister Itaalia telekanali Mediaset vaatajaid.