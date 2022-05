Kas teie tunnete oma naabreid?

Külli-Riin Tigasson kirjutab tänases Areenis USA ajakirjaniku Amanda Ripley raamatust „The Unthinkable: Who ­Survives When Disaster Strikes – And Why“. 2008. aastal ilmunud raamat räägib sellest, kuidas üksikisikud ja ühiskonnad saavad katastroofideks valmistuda, samuti sellest, mida meil on õppida nendelt, kes on üle elanud mõne katastroofi või suur­õnnetuse; inimestelt, kes on osalenud sõjas.

Raamatu lõpus on mõned soovitused, kuidas igaüks saab end kriisideks ette valmistada. Üks neist soovitustest on õppida tundma oma naabreid, sest kriisiolukorras võib inimelu sõltuda just läbisaamisest naabritega. See pani mind mõtlema, kui hästi ma ise oma naabreid tunnen. Ja vastus tuli kiirelt – ega ei tunnegi.