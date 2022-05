Mehe armukesega ühe katuse alla

Soomlane Katri ja eestlane Evelin jäävad mõlemad ootamatult leseks. Suur on aga imestus, kui selgub, et nad leinavad sama meest. Soome sarja „Minu mehe naine“ narratiivi lähtepunkt on intrigeeriv – kahenaisepidaja sureb ja tema eri riikides elanud naised saavad teineteisest teadlikuks. Kuna mees on lisaks suhtepuntrale jätnud endast maha ka suure võla, tuleb naistel hakata tegutsema, et oma lapsed pärandusest ilma ei jääks. Ja see viib nad koos lastega ühe katuse alla elama.