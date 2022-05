Miša Panfilovi bändi Centre El Muusa teine album ei varja sugugi oma olemust; algusest peale on ilmne, et meid viiakse meelelisele ekskursioonile ühte teise aega või rööptegelikkusse, kus hipifestival Pilvepillerkaar toimub ikka igal suvel, joovastavad loodusannid ei põhjusta iial vaimseid häireid ning vaba armastus on kõigile tasuta.