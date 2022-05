Vanemapuhkusel oma firma loonud ema: algus oli meeletult raske. Täna ei vahetaks ma enam oma elu millegi muu vastu

Algus oli raske, lausa kuradi raske. Ma ei uskunud endasse ja arvasin, et ka teised vaatavad, et mida mina, blondiin, kodus olev kolme lapse ema, targutan nende ees ja nad peavad selle eest ka veel maksma.

Võitlen siiani ebakindlusega. Põen nn petja sündroomi, millest on rääkinud ka Kaja Kallas. See halvab eriti just naisi – me ei suuda maha raputada tunnet, et oleme teised „ära petnud“ ning varem või hiljem tuleb välja, et