Foto: Alfred Marroquín, CC BY 3.0

Hoidke alt, müstiline maskis kauboi on tagasi! Kaasaegne müüt otse Ameerika Läänest, kes on suutnud läbinähtavust nõudvas sotsiaalmeediaajastus tekitada endast krüptilise legendi. Orville Pecki mask pole kunagi avalikult langenud, teadmata on ka tema identiteet.