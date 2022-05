Putini reiting võib olla kõrge, aga ka venelased on hirmul

Kuu pärast Putini „erioperatsiooni“ algust Ukrainas korraldas sõltumatu uurimisasutus Levada keskus Venemaal uuringu, et hinnata avalikkuse hoiakuid konflikti suhtes. Tulemusi oodati mõningase ärevusega. Ühed uskusid, et need näitavad rahulolematust riigi juhtkonnaga ja et presidendi toetus kukub. Teised jäid eriarvamusele.