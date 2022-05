Miks varjatakse, et Suurt Pauku polnud tegelikult olemas? Et evolutsiooniteooria ei vasta tõele? Lina näitab kaadrit „ärakeelatud filmist", kust selgub, et viirused on hoopiski head, sest viivad rakkudest mürgid välja. Ja publiku lemmikteema - Lina ütleb, et koroonamaskist saab argoonimürgituse. Või oli see titaanimürgitus? Päris selgeks ei saagi, mis on valesti, kuid mingit valskust keegi kuskil korraldab. Alati on midagi kellegi poolt kiivalt varjatud. Õnneks on saladustele küüned taha saanud maailma tarkades teadmistes ja arhiivides tuhlanud indianajoneslik Jüri Lina.