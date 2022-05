Ootused olid suured. Vahetult enne 9. mai pidustusi sahistati, et Kremli peremees kuulutab ametlikult välja kõikehõlmava sõja Ukraina vastu. Kaasneva üldmobilisatsiooniga. Aga seda ei juhtunud. Skaala teises otsas oli lootus, et ta kuulutab „sõjalise erioperatsiooni“ lõppu, sest võit on saavutatud (riiklik propaganda seletab ära, milles võit seisneb) ning algab normaliseerumine. Ka seda Kremli peremees ei teinud. Ta vaid kordas viimase kahe ja poole kuu põhjendusi Ukrainale kallaleminekuks. Paar väikest uuendust kõnes oli, aga see on tõesti nipe-näpe.