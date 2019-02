Värvifotode tegemine on kallis. Kes selle eest maksab?

Kas Te suhtlete Eesti kunstnikega?

Ado Lill on minu jaoks nagu majakas. Väga hästi sain läbi kadunud Valerian Loiguga. Olin temaga tema elu viimastel päevadel. Valasin tema nähes viina kraanikaussi ja ta naeris. Aga üldiselt ma eesti kunstnikega eriti ei suhtle, tervitame aga küll.



Mida te tunnete, kui näete oma nägu linna reklaamtulpadel?

Ja ma tahtsin, et linn oleks ilusam! Veebruaris ja märtsis on nii inetu ja hall aeg. Aga mul oleks vist kergem, kui seda reklaami ei oleks. Õnneks ei tunne mind ju mitte keegi nende plakatite pealt ära!

Kas poseerimine erootiliste fotode jaoks mõjub Teile erutavalt?

Mulle meeldib oma keha näidata. Võib-olla tuleb see sellest, et ma tegelesin mitu aastat poseerimisega. Siis ma sain aru, et ma meeldin inimestele ning erutan neid.

Väga erutavad olid etendused fotoseeria jaoks, kus ma poseerin mitmesuguste puu- ja juurviljadega.. Punase pipra lõhn avaldas mulle tugevat mõju, külma kõrvitsat katsuda on väga erutav. Ka jaapani teema oli erootiline - jaapani sussid surusid mu varbaid nii tugevasti, et tekitasid mingi erilise tunde. Minu jaoks on kõige tähtsam see, et pilti oleks ilus vaadata. Täiesti alasti keha pole minu arvates erootiline ja pealegi see mulle ei sobi.