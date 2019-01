Eesti pensionäride Bitcoin`i-usk langes aastaga taevast põrmu

Mis tööd Andres teeb, küsisime aasta eest. „Loen enda raha. See on mugav töö, millele kulub veerand tundi päevas. Ärkan, lähen kööki, teen kohvi, klõpsan arvuti lahti ja vaatan numbrid üle. Ülejäänud päeva tegelen, millega tahan.“

Tänaseks on bitcoini hind kukkunud ligi viis korda. Üks bitcoin maksis jõulude eel 3500 eurot. Andrese meeleolu on pöördunud 180-kraadi.

“Kohad, kuhu olen investeerinud, on oma tegevuse lõpetanud. Sealt mingit tulu ei tule. Võibolla jäin kokkuvõttes nulli, sest bitcoinil oli ju ka hiilgeaeg - võtsin osa kasvust eurodes välja ja kulutasin. Aga erilist tulevikku ma sellel kõigel ei näe,” ütleb Andres, kes ei mõista, kuidas on olnud bitcoini hinnal võimalik kukkuda mõnel päeval lausa 500 euro võrra. "Kas see häving on lõplik - ei tea. Võibolla ei lähegi krüptoraha päriselt tööle.”