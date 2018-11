Portreefotod: Vallo Kruuser

Tallinnas ja veel seitsmes linnas kokku ligi 170 000 majapidamist kütva, kümmekonda katlamaja ja kaht suurt soojuselektrijaama omava Utilitase kontserni müük toob Rahule ja teistele väikeosanikele rekordilise rahasaju – kokku ligi 320 miljonit eurot.

Kui Utilitase ostab Australia First State, siis First State’i enda neelab varsti alla maailma suurim finantsgrupp – 1,5 triljoni dollari väärtuses varasid haldav Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation peakontoriga Tokyos.

Kõige selle juures kinnitab Rahu, et Utilitas jääb eestlaste, mitte jaapanlaste ega austraallaste juhtida.

Miks sa Utilitase maha müüd?

Korrektne on öelda, et me kaasame investori. Mina ega keegi mu tiimist ei loobu ega lõpeta selle asjaga tegelemist. Mina jätkan oma koha peal, Priit Koit (Utilitase juhatuse esimees ja väikeosanik, teenib tehinguga samuti kopsaka summa – T. T.) jätkab oma koha peal. Kõik tütarettevõtete nõukogud ja juhatused on ka järgmisel nädalal samasugused nagu eelmisel, midagi ei muutu.

Kaasate raha läänemaailma pensionifondidest.

Ja see on normaalne protsess. Me teeme seda, et pääseda ligi rahvusvahelistele kapitaliturgudele. Eestis on väga okei pangandussüsteem, aga me oleme paratamatult väike riik. Et siin suuri asju teha, on vaja akent Euroopasse. Meil pole sellist omanikku, nagu mõnel suurel riigiettevõttel, kellele ilma küsimata eraldatakse 140 miljonit aastas riigieelarve kaudu. Meil on vaja ise hakkama saada ja konkureerida. Aga me tahame areneda ja laieneda.

First State investeerib Utilitasse, soetades 85 protsenti ettevõttest. Varem kuulus mulle umbes 85 protsenti. Minu ja teiste praeguste investorite osalus jääb 15 protsendile.

Sa kingid igale Utilitase töötajale – kokku on teid 260 – summa, mis paljude jaoks on mitme aasta palk – 50 000 eurot!

Teeme oma tiimiga tehtud töö eest igale kontserni inimesele – olgu ta tavaline tööline või juhtkonna liige – võrdselt 50 000eurose tänusumma. Seda tuleb käsitleda kui palka, mis ei tule tööandjalt, vaid omanikelt. Seetõttu peame igast kingitusest paraku 20 000 eurot riigile maksma. Ja kink on tegelikult 30 000 eurot inimese kohta.