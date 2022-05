SÕJAPÄEVIK (78. päev) | Kummalised plahvatused sügaval venelaste tagalas

Harkivi ümbrusest tõmbuvad Vene väed endiselt tagasi. Piirini oleks neil minna nii kümmekond kilomeetrit. Kas ukrainlased nad sinna ja üle piiri ajavad, polegi kindel, sest kui praegu kaitsevad ukrainlased enda maad ründaja vastu, siis venelaste piiri taha lükkamine tähendab, et ukrainlased peavad enda kaitsmiseks ründama vägesid, mis on Vene territooriumil. See on hoopis teine olukord.