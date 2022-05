SÕJAPÄEVIK (79. päev) | Kas sellised on Hiina tegelikud mõtted Venemaa käekäigu kohta Ukrainas?

Kuigi Ukraina viljakasvatuse võimalused on praegu ilmselgetel põhjustel kärbitud, pole need sugugi olematud. Põllumajandusminister Mõkola Solskõi hoiatas, et sõda mõjutab viljakasvatust Ukraina idaregioonis, kuid sellest hoolimata suudaks riik sel aastal anda ekspordiks „väga suurtes kogustes“ vilja. Suurem probleem on hoopis muus.