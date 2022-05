Aiapidamine annab selliseid boonuseid, mille peale ise kohe ei tulegi

Olgu sõjaga Ukrainas kuidas on, aga Eestis on kõik inimesed mobiliseeritud kevadistele aiatöödele. Mullas sonkimine on eestlastel geenides, igaühel on kuskil lapike maad, kus umbrohu pealetungiga võidelda, midagi külvata, kasta või invasiivset kahjurit hävitada. Minna õue lihtsalt värsket õhku hingama tundub praktilise meelega eestlasele ajaraiskamisena. Alati tuleb teha midagi kasulikku! Juba Anna Haava õpetas: „Kui tuled, siis too, kui lähed, siis vii.“