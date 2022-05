SÕJAPÄEVIK (82. päev) | Miks suruvad Scholz ja Macron Ukrainale peale rahu?

USA, Poola ja Balti riikide sõnumid, et Ukraina peab selle sõja võitma ja Venemaa tuleb Ukrainast välja peksta, kõlavad Lääne-Euroopas liiga emotsionaalselt. Nii nagu Matti Maasika meenutus Lääne-Euroopa välisministri käratusest Leedu ametivenna peale: „Peame tegelema mõistliku välispoliitikaga!”

Kuidas mõõta, mis on mõistlik? Sõltub sellest, kuidas dialoog teise poolega – pea alati Venemaaga – kujuneb. Midagi peab ju Macronile ja Scholzile Putini jutus mõistliku ja ratsionaalsena tunduma, et nad temaga tunde jaksavad rääkida. Mõistlik välispoliitika pole enda tahtmise surumine võiduka lõpuni, vaid ka teise poole kuulamine, mõistmine ja temaga arvestamine. Nii räägivadki Lääne-Euroopa riigijuhid rahust, sest ka Putiniga peab arvestama. Ja astuvad Ukraina, USA ja Ida-Euroopa arvates täpselt samasse auku, kuhu viimased kakskümmend aastat on suhtlus Putiniga viinud.