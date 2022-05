Pärtel-Peeter Pere: Andrei Novikov peab tagasi astuma

Andrei Novikov, Keskerakonda kuuluv Tallinna abilinnapea peab viivitamatult tagasi astuma. Novikov on oma töös läbi kukkunud – veel enne sedagi, kui selgus, et ta kiitis heaks Tallinna Linnatranspordi juhi koolituskulud Dubais, Türgis ja Riias. Võib väita, et Tallinna linnavalitsuse ajaloos pole olnud linnaruumi küsimustes ebapädevamat ja meie elukeskkonnale kahjulikumat poliitikut kui Novikov. Miks?