ESSEE | Kust tulevad Saksamaa hoiakud Venemaa suhtes? 30 aastat jõukust ja rahu turvalises Kesk-Euroopas tegi meid mugavaks

Ma olin harjunud end pidama patsifistiks. Minu – ja usun, et ka paljude mu kaasmaalaste – mõtteid on juhtinud arusaamine, et vägivald tekitab vägivalda üksnes juurde, et sõjas pole võitjaid, et tuleb vältida võidurelvastumise nõiaringi ja et rohkem relvi tähendab vähem rahu. Tunnen oma naiivsuse üle nüüd peaaegu et häbi.