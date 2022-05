Ukraina ja Poola leppisid kokku, et korraldavad piiridevahelist tolli edaspidi koos. See on vaid üks samm, kus naabrite koostöö suureneb. Koos luuakse ka ühine raudtee-ettevõte, mis peaks aitama nii Ukraina eksporti kui parandama reisijaveoteenust.