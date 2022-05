Oksest nõretav sotsiaalne satiir

VÕITIS MUST KOMÖÖDIA: Kuldse Palmioksaga pärjatud võidufilmi peategelased Carl (Harris Dickinson) ja Yaya (Charlbi Dean) kutsutakse ülirikastele mõeldud luksusreisile suunda mudima. Filmi piduliku esilinastuse järel kõlas kaheksa minutit aplausi ja vaimustushuilgeid – „Triangle of Sadnessi“ kujul on tegu tõelise rahvalemmikuga.

FOTO: Cannes Film Festival |