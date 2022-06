Tütre kaotanud ema: olen nõus jagama oma kogemust lootuses, et ehk aitab see mõnda last päästa

Karmen Koppel jagab oma kogemust vaid ühel eesmärgil: lootuses, et ehk aitab see kas või ühte last. Probleemi mahavaikimine seda ei kaota, pigem paisutab. „Ma soovin väga, et ükski ema ei peaks iial kogema lapse kaotust. See on üleelusuurune ja tekkiv kaos kujuteldamatu.