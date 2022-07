Lasteabi liin saab pea iga päev mõne kõne, kus abi vajab enesetapumõtetega laps. Halvemal juhul on ta endaga juba ka midagi teinud ja kaasata tuleb häirekeskus, et ta ära päästa. Kui täiskasvanute enesetapud on vähenemas, siis laste enesetapukatsed on võtnud juba pandeemilised mõõtmed.

Merilin Pärli