„Ma ei taha enam elada...” Laste enesetapukatsed on võtnud pandeemilised mõõtmed

Lasteabi liin saab pea iga päev mõne kõne, kus abi vajab enesetapumõtetega laps. Halvemal juhul on ta endaga juba ka midagi teinud ja kaasata tuleb häirekeskus, et ta ära päästa. Kui täiskasvanute enesetapud on vähenemas, siis laste enesetapukatsed on võtnud juba pandeemilised mõõtmed.

Abi otsivad lapsed reeglina ei helista, vaid kirjutavad Lasteabi chat’i. Nii on neil lihtsam oma mõtteid koondada ja kergem jutuajamine igal hetkel lõpetada. Ka ei saa siis vanemad teada, et nad abi on otsinud, sest telefonilogisse ei jää vestlusest jälge maha. Hirm, et vanemad teada saavad, on tavaliselt kõige suurem.