Juhuslikult mööduvat naist peksnud teismeline: ma pole külm mõrvar. Kui oleksin läinud psühhiaatri juurde, poleks seda juhtunud

„Olin juba enne teistsugune, kuid nüüd tahtsin end ära tappa. Aga endaga ma ei julgenud midagi teha, mõtlesin, et tapan siis kellegi teise. Paarile tuttavale ütlesin, et mul on depressioon, nad soovitasid minna arsti juurde, kuid ootasin, et ehk läheb ise üle. Aga siis tekkisid sundmõtted. Ma ei ole psühhiaater, ei oska öelda, kas need on depressiooniga kuidagi seotud. Aga olen kindel, et kui ma oleksin saanud õigel ajal psühhiaatri juurde, poleks ma seda kuritegu teinud.