Ökonomist Kaspar Oja hoiatab Eestit kreekastumise eest

Tähtsam tihenditest ja suusatamisest on aga Oja jutt Eesti majanduse kohta. „Kindlasti tasub teda kuulata,” ütleb tuntud majandusanalüütik Peeter Koppel. Kui keskpankurid on üldiselt oma arvamusega tagasihoidlikud ja kidakeelsed, siis Oja on julge. Ta avaldab oma arvamust ning see on läbimõeldud, kalkuleeritud ja läheb täppi.