Tasuta äriregister viibib rahanappuse tõttu

„Meil ei ole tekkinud veel baaseelarve kohta vajalikku selgust, seega ei saa praegu anda ka kindlaid vastuseid,“ selgitas Ekspressile justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep. „Ministeerium on juba mitu aastat püüdnud leida võimalusi päringutasude kaotamiseks. Selle eeldus on IT-kulude eelarvelisele rahastamisele üleminek. Esiteks kaasnevad päringutasude kaotamisega ühekordsed kulud (piltlikult öeldes – päringusüsteemi toru tuleb päringute massi kasvu tõttu laiemaks ehitada). Teiseks vajame baaseelarvesse stabiilset lisandust, et praeguste päringutasust kaetavate IT-kuludega edaspidi toime tulla.“