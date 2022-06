Kui Eesti, Läti, Leedu ja Poola (ja teisedki) on olnud Ukraina suured toetajad, siis mõned suuremad liikmesriigid on jäänud skeptilisemale seisukohale. Toetus Kiievile on olnud ebalev nii Berliinis, Pariisis kui ka Roomas. Ukrainlaste mure on olnud selles, et neile püütakse anda hoopis mingit lohutusauhinda, nagu vihjas Emmanuel Macron oma programmilises mitmekiiruselise Euroopa kõnes.