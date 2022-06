Sõja sajas päev. Putin arvab, et Venemaa on võitmas. Hakkab võitlus hingede pärast.

On selge, et Venemaad saadab Donbassis edu. Briti kaitseministeeriumi hinnangul hõivab Kreml paari järgmise nädala jooksul kogu Luhanski oblasti. Sama seisukohta väljendas tänasel pressikonverentsil ka Eesti kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg.