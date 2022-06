See sõda on totaalne ja Venemaad ei huvita sõja kõrvalmõjud Aafrikas. Kui miski kõlbab relvaks, siis seda ka kasutatakse. Nii on ka viljaga. Venemaa ei lase vilja müüa, sest siis on Ukrainal raha vähem ja lisaks tekivad probleemid Venemaale vaenulike riikide demokraatlikel valitsustel.