INTERVJUU | Andres Viisemann: suur osa poliitikuid isegi ei taha majandusest aru saada, kuigi majanduskriis paistab

Mida halba teeb suur inflatsioon? Kuidas riik peaks reageerima? Kelle elu läheb raskemaks? Kui keegi teab midagi rahast ja majandusest, on see Andres Viisemann, LHV panga üks asutajatest ja omanikest. Tal on mure. Poliitikud ei mõista majandust ega tahagi mõista. Ometi seisavad majanduses ees keerulised ajad ja valusaid otsuseid ei kannata enam edasi lükata.

Eestis on inflatsioon ligi 20 protsenti, Euroopa Liidu suurim. Kas see seis on päris halb?

On küll halb. 20 protsenti hinnatõusu aastaga ei saa hea olla. Probleem on, et kui hinnad tõusevad, peaksid ka palgad tõusma. Saab alguse spiraal, kus kõik hinnad – nii kaupade kui ka tööjõu hind – on kogu aeg muutuses ning õigeid pikaajalisi otsuseid on väga raske teha.