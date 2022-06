RMK plaanid kukkusid läbi. Loodusfond tõkestas ehituse kaitsealal

Kohtuasja eksperdina kaasatud ornitoloog Indrek Tammekänd sõnab, et tegemist on ülimalt olulise kohtuotsusega just selles mõttes, et tõmmati pidurit niigi harvaks jäänud märgalade hävitamisele. „Vesi on elu alus, aga RMK-l on jätkuvalt justkui plaanimajandus. Kõik kraavid on neil vaja igaks juhuks üle kaevata. Majanduslikku kasu ei analüüsita.“