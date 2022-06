Uus võimuliit sünnib umbusu udus: parteid hakkavad läbima Seederi katseid

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on ebamugavas olukorras. Mitte et terendav pääs valitsusse, kus on valida lausa kahe variandi vahel, oleks kuidagi ebamugav. Lihtsalt kõige kiiremal ajal on tarvis haiglas operatsioonist taastuda, kulutades telefoniakut ja pidades arutelusid veebis. Sellest loeb osa Isamaa liikmeid välja, et mingit varasemat salaplaani eelmise valitsuse taaselustamiseks Keskerakonna ja EKREga pole.