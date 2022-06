Eestlaste noolitud LNG-laev müüdi maha

Seda on märkimisväärselt rohkem kui itaallased maksid Golar Tundra eest. Seejuures on võidus ka müüjad, sest seitsme aasta pikkuse kasutamise järel laeva hind mitte ei kahanenud, vaid kallines 100 miljoni dollari võrra. See näitab, et konkurents ujuvterminalide ostmisel või rentimisel muudkui kasvab.