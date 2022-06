SÕJAPÄEVIK (105. päev) | Venemeelsed jõud raputavad Euroopa riikide sisepoliitikat

Rootsis on kolme kuu pärast valimised. Rahvusvaheline julgeolekuolukord ja otsus liituda NATOga on riigis pööranud peaministri ja tema juhitud sotsiaaldemokraatliku partei populaarsuse tõusuteele. Täpsemalt näitavad reitingud parteile 33protsendilist toetust ehk nii suur pole see olnud viimased kaheksa aastat.