SÕJAPÄEVIK (107. päev) | Ukraina sõjaväeluure: käib suurtükisõda ja oleme seda kaotamas

Täna ehmatas Ukraina sõjaväeluure maailma äärmiselt sünge perspektiiviga. Sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitskõi avaldas briti ajalehele Guardianile: „Me oleme suurtükkidega kaotamas.“ Tema sõnul käib praegu suurtükisõda ja võidab see, kes murrab läbi just sellisest rindest, nagu see on praeguseks välja kujunenud.