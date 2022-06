Ukrainal on vaja sõja võitmiseks täpselt nii palju relvi

Sõtta on saabunud teatav patiseis, tunnistab julgeolekuekspert Leo Kunnas, kelle sõnul vajab kumbki osapool mitut kuud, et oma senist strateegiat otsustavalt muuta. Venelastel on tarvis mehi, keda annaks kokku korjata mobilisatsiooniga, Ukrainal on puudu aga relvadest, mida võiks tarnida Lääs.