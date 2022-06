Guinnessi rekord tulekul? Isamaa läheb valitsusse kõige pikema pingiga

false

„Meie pink on nii üüratu, et paljud inimesed, kes selle peal istuvad, isegi ei aima, et tegu on Isamaa ministrite valiku pingiga,“ uhkustab Helir-Valdor Seeder. „Kas mäletate veel, kuidas sai Kersti Kaljulaidist president? Temagi tuli meie pingilt, ta ise ei teadnud seda.“