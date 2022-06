Ekspressi postkasti saabub kiri: Lotte lasteaias on asjad halvasti, direktor on türann. Haridusamet teab, aga midagi ette ei võta. Kas selle pärast astus Pajula tagasi? Ta ise ütleb, et selliseid konflikte tuleb pidevalt ette. „Keeruline. Tulebki aru saada, et kas on...“ otsib Pajula hetkeks sõnu. „Väga tubli lapsevanem või süsteemne probleem.“ Haridusameti esimene ülesanne on konflikti korral õppeasutuse juhti toetada.