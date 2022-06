Ukraina president tunneb end selgesti enesekindlalt. Iga mõne aja tagant kerkib rindeuudiste vahele ka teema, kuidas ikkagi peaks see sõda oma lõpu saama ja millal selleks läbirääkimiste laua taha istutakse. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on nüüd äsja öelnud, et Ukraina on Vene sissetungijatega valmis läbi rääkima ainult siis, kui okupandid on valmis sõda lõpetama.