Parteijuhid jagavad jaanitulel riigipirukat

false

Kiik ütleb seepeale optimistlikult, et tõelisi tippjuhte otsitakse tuletikuga taga, eriti Tallinna linnasüsteemis.

Kuna kohale on tuldud leppimise vaimus, kostitab Kaja Kallas kõiki kaasavõetud riigipirukaga. Esimesena haarab noa Martin Helme . Ta lõikab endale suurima tüki.

Lauri Läänemets hüüatab, et populistid ei tohiks riigipirukat puutuda: „Ja kas see on üldse gluteenivaba pirukas? Olge mureta, ma võtsin vähemasti tofu-šašlõki kaasa.“