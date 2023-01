„Ukraina rahva peapsühhiaater“ Arestovõtš. Kuidas Ukraina nooruslik propaganda irvitab Kremli vanameeste valede üle

17. jaanuaril teatas Oleksi Arestovõtš oma Telegrami kontol, et tegi vea ning jagas fotot tagasiastumise avaldusest. Jaanuari teisel nädalavahetusel kukkus Dnipro kortermaja peale vene rakett. Arestovõtš töötab Ukraina presidendi nõunikuna ning analüüsib iga päev otsevideos sõjas toimunud sündmusi. Rünnaku järel teatas ta, et Vene armee eesmärk polnud sihtida elamut, vaid tegu oli põhimõtteliselt tööõnnetusega. Ta väitis, et ukrainlaste õhutõrje tabas venelaste raketti, mistõttu kukkus see just kortermajale ja plahvatas seal. Hukkunuid on poolesaja ligi.