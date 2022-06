SAHINAD | Partei leiab Terikule sooja koha

Poliitringkondades sahistatakse, et Tallinna uueks haridusjuhiks võib saada Tiit Terik. Ta on linnapea Mihhail Kõlvartile tuttav, sest juhtis enne kultuuriministriks saamist linna volikogu. Praegu on aga rae esimehe koht hõivatud ning Terik ei saa teiste eksministrite kombel ka riigikokku tagasi minna, sest teda ei valitud sinna. Seetõttu oodataksegi, et kodupartei Keskerakond hangib Terikule mõne töökoha.