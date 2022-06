Tark Tartu säästab keskkonda massiliselt paberit määrides

Linna veebiküljelt võib lugeda: „Autovabaduse puiestee toimub roheüritusena, et vähendada sündmuse keskkonnamõjusid ning näidata, et keskkonnaeesmärkide saavutamisel on oluline igaühe panus.“ Keskkonnamõjude veelgi vähendamiseks saadeti linnakodanikele postkastidesse roheüritust tutvustavad kriidipaberile trükitud propagandalehed. Autovabaduse puiestee korraldajad on Tartu linnavalitsus, Tiigi Seltsimaja ja Sihtasutus Tartu 2024.