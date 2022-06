Karilaid surub Haapsalu raudteed, kuhu aga saab

Haapsalu raudtee on Jaanus Karilaiu silmatera. Seda projekti on ta ajanud aastaid ja välja võidelnud rööbaste mahapaneku Ristini. Ta ei taha seda nimetada aga enda projektiks, kuigi Läänemaa on tema valimisringkond. „Erakonna juhatus ja volikogu on programmi kirjutanud, seal on see kirjas, mina isiklikult ei ole volikogu, seal on üle saja inimese,“ ütles ta Ekspressile antud intervjuus tagasihoidlikult.