Tervise arengu instituudi direktor: alkoholisurmade arv Eestis hakkas kasvama, kui langetati aktsiisimäära

„Vaat ei usu,“ ütleb ajakirjanik väite peale, et alkoholi hind on üks peamisi tarbimise mõjutajaid, ja arvatavasti nõustuksid temaga paljud. See on mõistetav, sest alkoholiga on igal inimesel oma kogemus ja isiklik suhe. Kuid alkoholipoliitika rakendajatele on see oluline info – mida rohkem on inimesi, kes ei usu, seda keerulisem on ühiskonnas juhtida muutusi, mis viiksid loodetud tulemusteni.